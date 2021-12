Hoa Kỳ "kết thúc sứ mệnh chiến đấu" nhưng vẫn duy trì binh sỹ ở Iraq

Binh sĩ Hoa Kỳ tại Iraq. Ảnh: AP

Reuters dẫn lời tướng John Brennan - chỉ huy chiến dịch chống IS của liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Iraq ngày 9/10 xác nhận liên quân đã "hoàn tất nhiệm vụ chiến đấu của mình" nhưng "chúng tôi vẫn sẽ ở đây để cố vấn, trợ giúp và huấn luyện Các lực lượng An ninh Iraq".

Theo tướng Brennan, tuy IS cơ bản bị đẩy lùi ở Iraq, chiến dịch chiến đấu của Mỹ đã chấm dứt, song các phần tử khủng bố vẫn còn nhen nhóm và Washington vẫn tiếp tục hành động để đảm bảo IS không cơ cơ hội trỗi dậy.

Tuyên bố được tướng Brennan đưa ra sau khi Mỹ và Iraq tiến hành một vòng đàm phán kĩ thuật về hình thức mà lực lượng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện ở Iraq.

Theo Reuters, Washington đang duy trì 2.500 binh sĩ tại các cơ sở quân sự trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông và con số này sẽ không thay đổi.

Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby xác xác nhận quân số Hoa Kỳ tại Iraq sẽ không biến động đáng kể dù chiến dịch chiến đấu chống IS kết thúc. "Đây là diễn biến hiển nhiên. Chúng tôi duy trì cam kết với chính phủ Iraq", ông Kirby nói.

Các lực lượng Hoa Kỳ đã ở Iraq kể từ năm 2014 để dẫn dắt quân đội liên quân nhằm đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi nhóm cực đoan này nắm quyền kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria.

Được biết, thời đỉnh điểm, IS đã kiểm soát tới 110.000 km2 lãnh thổ với 1 lực lượng lên tới 40.000 tay súng. Liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu đã đánh bại IS vào năm 2017 tuy nhiên các phần tử còn lại của tổ chức này vẫn tiếp tục gây rối ở mức độ thấp.

Sau khi IS bị đánh bai, chính quyền Tổng thống Biden đã đồng ý rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi Iraq trước ngày 31/12 và chuyển sang sứ mệnh mới.