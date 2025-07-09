Hoa khôi bóng chuyền Nhật Bản bật khóc vì thua Brazil trận tranh HCĐ thế giới

Thiên Bình| 07/09/2025 19:51

Nhật Bản và Brazil cống hiến trận tranh HCĐ kịch tính nhất giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, nơi cảm xúc vỡ òa và chiến thắng chỉ được định đoạt ở set 5 nghẹt thở.

Trận tranh HCĐ giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 giữa Nhật Bản và Brazil thực sự là bữa tiệc cảm xúc, kéo dài đến tận những pha bóng cuối cùng.

Ngay từ set 1, Brazil thể hiện đẳng cấp vượt trội với lối chơi toàn diện, phát bóng uy lực và khả năng tấn công đa dạng, nhanh chóng áp đặt thế trận và giành chiến thắng dễ dàng 25-12.

bong chuyen brazil 1.jpg
Brazil thắng nghẹt thở Nhật Bản 3-2 - Ảnh: Volleyball World

Sang set 2, đội bóng Nam Mỹ tiếp tục duy trì sự áp đảo. Hàng công biến hóa, kết hợp với khả năng chắn bóng hiệu quả, giúp họ thắng 25-17 và chỉ còn cách tấm HCĐ đúng một set đấu.

Thế nhưng, Nhật Bản không chấp nhận thất bại sớm. Set 3 chứng kiến sự bùng nổ của các cô gái châu Á. Với lối chơi tốc độ, linh hoạt cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, họ sớm dẫn 5-0 và giữ vững lợi thế để thắng 25-19.

bong chuyen brazil.jpg
Các cô gái xứ samba giành tấm HCĐ thế giới - Ảnh: Volleyball World

Đỉnh điểm kịch tính đến ở set 4, khi Brazil khởi đầu tốt nhưng Nhật Bản kiên cường rút ngắn từng điểm số. Trận đấu trở thành màn rượt đuổi nghẹt thở và cuối cùng Nhật Bản thắng 29-27, đưa cuộc so tài về vạch xuất phát.

Set 5 trở thành cuộc chiến sinh tử. Yoshino Sato thi đấu chói sáng với 34 điểm, thậm chí cùng đồng đội chạm match-point trước, nhưng không thể tận dụng.

Yoshino sato.jpg
Hình ảnh Yoshino Sato bật khóc sau trận bán kết. Kết thúc trận tranh HCĐ hoa khôi bóng chuyền Nhật Bản và Ishikawa cũng không cầm được những giọt nước mắt 

Brazil lạnh lùng kết thúc set quyết định với tỉ số 18-16, khép lại trận thắng 3-2 (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16) để giành HCĐ. Nhật Bản xếp hạng 4 chung cuộc, khép lại hành trình đầy tiếc nuối với những giọt nước mắt của Yoshino Sato và Ishikawa.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hoa-khoi-bong-chuyen-nhat-ban-bat-khoc-vi-thua-brazil-tran-tranh-hcd-the-gioi-2440028.html
https://vietnamnet.vn/hoa-khoi-bong-chuyen-nhat-ban-bat-khoc-vi-thua-brazil-tran-tranh-hcd-the-gioi-2440028.html
