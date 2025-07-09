Hoa khôi bóng chuyền Nhật Bản bật khóc vì thua Brazil trận tranh HCĐ thế giới

Thế nhưng, Nhật Bản không chấp nhận thất bại sớm. Set 3 chứng kiến sự bùng nổ của các cô gái châu Á. Với lối chơi tốc độ, linh hoạt cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, họ sớm dẫn 5-0 và giữ vững lợi thế để thắng 25-19.

Đỉnh điểm kịch tính đến ở set 4, khi Brazil khởi đầu tốt nhưng Nhật Bản kiên cường rút ngắn từng điểm số. Trận đấu trở thành màn rượt đuổi nghẹt thở và cuối cùng Nhật Bản thắng 29-27, đưa cuộc so tài về vạch xuất phát.

Set 5 trở thành cuộc chiến sinh tử. Yoshino Sato thi đấu chói sáng với 34 điểm, thậm chí cùng đồng đội chạm match-point trước, nhưng không thể tận dụng.

Hình ảnh Yoshino Sato bật khóc sau trận bán kết. Kết thúc trận tranh HCĐ hoa khôi bóng chuyền Nhật Bản và Ishikawa cũng không cầm được những giọt nước mắt

Brazil lạnh lùng kết thúc set quyết định với tỉ số 18-16, khép lại trận thắng 3-2 (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16) để giành HCĐ. Nhật Bản xếp hạng 4 chung cuộc, khép lại hành trình đầy tiếc nuối với những giọt nước mắt của Yoshino Sato và Ishikawa.