Hỏa hoạn thiêu rụi 40 ki ốt trong trung tâm thương mại

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Phú phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực Châu Phú (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an An Giang) và các huyện lân cận đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Thống kê sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 40 ki ốt, chủ yếu là nơi bán vải và hàng đã qua sử dụng (đồ second hand); ước tài sản thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.