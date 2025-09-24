Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố trang phục trong lễ nhận sash

"Đối với Miss Grand International, việc đẹp lộng lẫy về ngoại hình chưa chắc đã đảm bảo thành công. Cần có sự cộng hưởng của năng lượng bên trong, cung cách ứng xử, tinh thần sẵn sàng, nhiệt huyết và khả năng giải trí", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Trước những ý kiến trái chiều về nhan sắc của người đẹp sau đăng quang, ban tổ chức chia sẻ, việc thay đổi nhan sắc không thể thực hiện trong thời gian ngắn, do đó ê-kíp chỉ tập trung vào những can thiệp thẩm mỹ đơn giản, nhẹ nhàng có thể thực hiện nhanh chóng.

Yến Nhi được đánh giá là thí sinh có khả năng vũ đạo xuất sắc nhất trong 35 thí sinh Miss Grand Vietnam 2025, với những động tác dứt khoát và đẹp mắt được các biên đạo hàng đầu Việt Nam đánh giá cao.

Nhan sắc hiện tại của hoa hậu Yến Nhi sau đăng quang.

Khả năng nhảy múa là yếu tố quan trọng tại Miss Grand International, đặc biệt trong phần màn đồng diễn. Các đại diện Việt Nam trước đây như á hậu Kiều Loan, hoa hậu Quế Anh… cũng để lại ấn tượng nhờ khả năng vũ đạo xuất sắc.

Về kỹ năng tiếng Anh, hoa hậu Yến Nhi sẽ được đồng hành cùng đơn vị chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm với các cuộc thi sắc đẹp. Ban tổ chức nhấn mạnh kỹ năng "giao tiếp bằng trái tim" như hoa hậu Lê Hoàng Phương đã thực hiện, khi dù không quá giỏi tiếng Anh nhưng vẫn kết nối hiệu quả.