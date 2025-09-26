Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi chính thức trở thành người đẹp Việt tham gia Miss Grand International 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi thẳng thắn chia sẻ quyết định can thiệp thẩm mỹ trước ngày lên đường sang Thái Lan.

Chia sẻ về quyết định can thiệp thẩm mỹ, Yến Nhi nói: “Tôi luôn tin vào việc tôn trọng nét tự nhiên, nhưng cũng hiểu mình có quyền chủ động làm đẹp để tự tin hơn. Khi chuẩn bị cho Miss Grand International, nơi các thí sinh đều xuất sắc, tôi muốn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc chỉnh sửa một vài đường nét không phải để chạy theo chuẩn mực nào, mà là bước hoàn thiện cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện ngoại hình và kỹ năng”.

Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận "dao kéo"

Cô muốn nhan sắc thăng hạng