Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Mới đây, khi đang "chinh chiến" tại "đấu trường" sắc đẹp quốc tế Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan, nhan sắc của Yến Nhi một lần nữa lại được quan tâm. Cụ thể, trong hình ảnh được livestream gần đây, nhiều fan sắc đẹp để lại bình luận chê nhan sắc Yến Nhi khác lạ, đôi môi không được tự nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến góp ý về kiểu tóc, makeup, cách nói chuyện của nàng hậu quê Đắk Lắk.

Yến Nhi từ sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 (14/9) đã nhận không ít sự quan tâm từ fan sắc đẹp có khen có chê, nhiều nhất là những bình luận cho rằng nhan sắc của người đẹp sinh năm 2004 bị đánh giá không hợp thị hiếu công chúng.

Thậm chí, trong buổi livestream, cô còn được góp ý bớt sử dụng câu "oh my ghost" hay hạn chế một số biểu cảm nhăn mày, nhăn mũi. Tuy nhiên, thái độ khi tiếp nhận góp ý của nàng hậu cũng không "được lòng" fan.

Về nhan sắc khác lạ, trước đó, Yến Nhi tiết lộ cô đã can thiệp thẩm mỹ phần mũi, rãnh cười và phần môi trước ngày lên đường sang Thái Lan tranh tài cùng đại diện các quốc gia khác.

"Tôi yêu hình hài tự nhiên của mình nhưng vẫn muốn chủ động làm đẹp, hoàn thiện vẻ ngoài. Đến với Miss Grand International, nơi các thí sinh đều xuất sắc, tôi muốn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc chỉnh sửa một vài đường nét không phải để chạy theo chuẩn mực nào mà là bước hoàn thiện cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện ngoại hình và kỹ năng", Yến Nhi cho biết.