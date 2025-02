Hoa hậu Việt Nam đầu tiên nghẹn ngào khi kể về mối thâm tình với nhà thơ Dương Kỳ Anh

Cách đây không lâu, anh có nói với tôi là anh vào viện, tôi cũng xin phép anh được vào viện thăm nhưng anh bảo "không có chuyện gì đâu". Anh nói với tôi kiểu như đi vào kiểm tra sức khỏe định kỳ, dưỡng bệnh một thời gian rồi lại về nhà chứ không có gì nghiêm trọng. Nghe anh nói thế tôi cũng chủ quan, không gọi điện cho người thân của anh để hỏi tường tận hơn. Tôi nào ngờ đâu, anh mắc ung thư nhưng giấu không cho ai biết. Nghĩ lại chuyện này, tôi rất trách bản thân mình.

Trong Tết Ất Tỵ vừa rồi, anh còn nhắn với tôi là sẽ viết một bài về tôi, đăng trên báo Tiền Phong số Tết. Khi báo điện tử đăng lên, anh còn gửi link cho tôi đọc. Anh còn nói, hôm nào mời tôi lên nhà anh ở Sóc Sơn chơi để anh gửi biếu tờ báo giấy về lưu làm kỷ niệm".

Nhà thơ Dương Kỳ Anh trong ký ức của Hoa hậu Bùi Bích Phương

Hoa hậu Bùi Bích Phương nói thêm rằng, giữa cô và nhà thơ Dương Kỳ Anh có rất nhiều kỷ niệm. Và những kỷ niệm đó vẫn còn rất rõ trong ký ức của cô.

"Tôi thuộc lứa Hoa hậu Việt Nam thời kỳ đầu nên có nhiều cơ hội đồng hành cùng anh Dương Xuân Nam nói riêng, báo Tiền Phong nói chung trong nhiều sự kiện.

Tôi vẫn nhớ như in, lần hai anh em cùng về Phú Thọ chấm thi Hoa hậu Đền Hùng – cuộc thi mà Giáng My đăng quang Hoa hậu, rồi Hoa khôi Thể thao ở Sóc Sơn (Hà Nội)… xe công an phải đi trước để dẹp đường vì người dân vây kín địa điểm tổ chức Hoa hậu để đón chào Hoa hậu về chấm thi.