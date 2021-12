Hoa hậu từng vụng trộm với Thành Long sống chật vật, độc thân tuổi 49

Ngô Ỷ Lợi và Thành Long thủa còn mặn nồng.

Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1973, từng đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1990 và tham gia đóng phim. Năm 1999, cô và Thành Long có quan hệ tình cảm, sinh con gái Ngô Trác Lâm. Ngay sau khi sự việc bị phanh phui, siêu sao phim hành động đã cắt đứt mối quan hệ với tình cũ và tuyên bố rằng mình bị “gài bẫy”. Nam diễn viên cũng khẳng định sẽ không nhận con cũng như không ghi nhận quyền thừa kế của tình cũ và con gái rơi.

Mối tình sai trái với Thành Long khiến Ngô Ỷ Lợi chịu sự ghét bỏ của công chúng, bạn bè đồng nghiệp quay lưng và mẹ ruột từ mặt. Cựu hoa hậu rơi vào cuộc sống nghiện rượu, thuốc lá và trắng tay về sự nghiệp.

Thúy Ngọc