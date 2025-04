Hoa hậu Thùy Tiên: Từ vượt lên số phận đến nguy cơ bị tước vương miện chỉ vì những viên kẹo

Chuyến đi sang Angola đã khiến cộng đồng mạng ra sức "đẩy thuyền" Thủy Tiên và Quang Linh Vlogs.

Sau bị xử phạt, cấm xuất cảnh, Hoa hậu Thùy Tiên có bị tước vương miện?

Liên quan đến vụ việc sản xuất kẹo rau củ Kera, chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và các quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với 5 bị can. Trong đó có Quang Linh Vlog, Hằng Du mục.Các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến vụ án.

Hoa hậu Thùy Tiên là người tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo rau củ Kera và đã bị phạt 25 triệu đồng về hành vi không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ ngày 15/3 - 15/5 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Thùy Tiên tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera với Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs.

Tối 6/4, fanpage và kênh TikTok của hoa hậu Thùy Tiên đồng loạt biến mất. Tương tự khi truy cập vào kênh TikTok có hơn 5,5 triệu lượt theo dõi của Thùy Tiên, cũng không tồn tại... Sau vụ bê bối, Thùy Tiên nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng, đối diện nguy cơ có thể phải bồi thường các hợp đồng quảng cáo. Dự án điện ảnh của Thùy Tiên trong năm nay phim "Chốt đơn" dự kiến phát hành vào tháng 6 đang chịu ảnh hưởng không nhỏ.