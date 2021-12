Hoa hậu Thùy Tiên: Tôi chiến thắng nhờ chăm chỉ!

Trong đêm chung kết Miss Grand International 2021 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan tối 4/12, đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Người đẹp 23 tuổi là người đầu tiên làm nên lịch sử khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay.

Clip Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên trả lời truyền thông: