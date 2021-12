Hoa hậu Thuỳ Tiên khóc vì nhớ nhà

Ngoài ra, Thùy Tiên tiết lộ có thể cô sẽ mặc áo dài khi trở về Việt Nam. Cô vô cùng háo hức muốn gặp và cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và yêu thương mình.

Ở Thái Lan một mình, Thùy Tiên cho biết đôi lúc rất nhớ nhà. Tuy nhiên, Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 là người thích nghi nhanh, lại được mọi người giúp đỡ nhiệt tình nên cảm giác đó cũng mau chóng qua đi.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan