Hoa hậu Philippines bị bắt cóc, tìm thấy thi thể dưới biển

Trong lúc làm việc, một nhóm ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt ngoài khơi bờ biển làng Barangay 99 Diit, Thành phố Ormoc ngày 4/8, sau đó báo cảnh sát.

Ngày 12/8, Daily Mail đưa tin Acquene Arradaza - hoa hậu 35 tuổi người Philippines - chịu cái chết kinh hoàng, sau 4 ngày bị nhóm đối tượng bắt cóc ở cửa hàng tạp hóa.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị bịt miệng và mắt, tay chân bị trói chặt, vùng cổ bị chốt bằng khóa xe đạp.

Cảnh sát cho biết thi thể nạn nhân bị trói vào hai bao tải đá, mục đích phi tang xác, nhấn chìm xuống đáy biển. Quá trình giám định pháp y xác định danh tính nạn nhân là hoa hậu Acquene Arradaza bị bắt cóc ngày 31/7.

"Thi thể ở giai đoạn trương phình và không còn nguyên vẹn. Cổ, tay và chân cũng bị trói chặt. Mặt bị che bằng vải đen và thậm chí còn bị quấn băng keo", Thiếu tá cảnh sát Shenna Layog - quyền chỉ huy đồn cảnh sát Tacloban số 2 - thông tin.