Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối

Liên quan đến vụ lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) vừa bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 BLHS năm 2015.

Theo cơ quan điều tra, kẹo Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Vì vậy, Tiên phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng.

Nhưng xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu của công ty, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên không gian mạng nhằm quảng bá sản phẩm như một loại thực phẩm bổ sung các chất thay rau củ quả tự nhiên.