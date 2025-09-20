Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt ra trước TAND TPHCM để xét xử.

Trong vụ án này, cáo trạng xác định, bị can Lê Tuấn Linh là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt, trực tiếp ký kết Hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024 với Công ty CP Asia Life (Công ty Asia Life).

Tuấn Linh là người chịu trách nhiệm về hàng hóa trong hồ sơ công bố sản phẩm; chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh; chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm gia công đảm bảo như đã đăng ký theo Hợp đồng gia công sản xuất đã ký kết.

Bị can cũng là người chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định; chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.