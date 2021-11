Hoa hậu, người đẹp tham gia thi đấu giải Tiền Phong Golf Championship 2021

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC giải Tiền Phong Golf Championship 2021 phát biểu khai mạc.

Để tăng cường chất lượng chuyên môn giải, hướng đến tính chuyên nghiệp cao, cũng như nâng cao ý nghĩa của giải trong việc hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam phát triển, BTC sẽ mời các golfer trẻ hàng đầu Việt Nam tham gia tranh tài như Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Nhất Long, Đoàn Uy, Thanh Minh, Trúc An, Quang Trí, Đặng Minh....



Bên cạnh sự xuất hiện của các golfer tài năng, một điểm đặc biệt của Tiền Phong Golf Championship 2021 là sự góp mặt của các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam qua từng thời kỳ. Không chỉ đóng vai trò khách mời, các người đẹp như Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm, Á hậu Huyền My, người đẹp Lê Thanh Tú chắc chắn sẽ mang đến làn gió mới cho giải khi trực tiếp cầm gậy tranh tài trên sân.



Chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt giải đấu, ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong nói: "Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam 2021 là lần thứ 5 được tổ chức. Giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước vừa trải qua đợt dịch Covid-19 căng thẳng và hiện vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức có những sự điều chỉnh phù hợp.