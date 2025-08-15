Hoa hậu Ngọc Hân sang chảnh chưa từng thấy, Bảo Thanh đính chính tin có 35 tỷ

Huy Minh| 15/08/2025 20:39

Hoa hậu Ngọc Hân sang chảnh chưa từng thấy trong những ngày cuối thai kỳ. Diễn viên Bảo Thanh đính chính thông tin có trong tay 35 tỷ.

quoc truong.jpg
Tin sao Việt: Diễn viên Quốc Trường tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên cha mẹ trong biệt thự ở Cần Thơ. 
530918498_10223950849759143_6014985244685490001_n.jpg
Bảo Thanh viết: "Vô cùng hạnh phúc khi mình đã chính thức lọt top người trẻ có 35t trong năm 2025". Sau đó cô đính chính "35t" là 35 tuổi chứ không phải 35 tỷ.
ngoc han.jpg
Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ trong chiếc váy thun ôm sát, tự tin khoe bụng bầu vượt mặt những ngày cuối thai kỳ.
thanh hang.jpg
Siêu mẫu Thanh Hằng hài hước chia sẻ khoảnh khắc hậu trường cùng NTK Đỗ Mạnh Cường trong chương trình Vietnam's Next Top Model 2025.
mlee22.jpg
Ca sĩ Mlee quyến rũ trong trang phục hàng hiệu cùng dòng chia sẻ ngọt ngào: "Kiss me in silk" (Hôn em trong lụa mềm - PV)
Trong lan.jpg
Diễn viên Trọng Lân hạnh phúc thông báo chào đón con trai đầu lòng: "Chàng trai đáng yêu nặng 3,6kg với đôi mắt một mí, môi trái tim".
minh hang.jpg
Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi duy trì tình bạn thân thiết qua những buổi chơi pickleball đầy năng lượng cùng nhau.
Soobin.jpg
Ca sĩ Soobin khoe phong cách cá tính với set đồ jeans bụi bặm trong bức ảnh selfie mới nhất trên trang cá nhân.
ngo kien huy 2.jpg
Ngô Kiến Huy, Tiến Luật, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh hội ngộ vui vẻ.
lohan.jpg
Rapper Phúc Du bất ngờ khi biết Lohan từng là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Cả 2 cùng tham gia "Anh trai say hi" mùa 2.
Mc dan le.jpg
MC Đan Lê tâm sự về niềm vui được học tập: "Giữ hứng thú học hỏi không chỉ là kiến thức mà còn là cách nâng cấp bản thân".

Trong "Sao nhập ngũ", ca sĩ Anh Tú "Voi bản Đôn" rưng rưng xúc động chia sẻ "lớn lên nghe giọng cha mẹ vô cùng quan trọng" vì biết thời gian trôi nhanh, họ già đi cùng năm tháng.

ngo kien huy.jpg
Neko Lê hài hước trêu chọc Ngô Kiến Huy: "Đi ngủ mà cũng trang bị nhiều đạo cụ quá" khiến fan thích thú.
huynh anh.jpg
Diễn viên Bình An cùng Huỳnh Anh tự hào sải bước bên Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khi tham gia "Sao nhập ngũ" đầy thử thách.
chi pu.jpg
Chi Pu dẫn đầu xu hướng với chiếc túi "to hơn người" được nhiều sao Việt lăng xê và yêu thích trong năm nay.
anh thu.jpg
Siêu mẫu Anh Thư lan tỏa năng lượng tích cực khi tham gia hoạt động từ thiện: "Chút công đức hồi hướng cho người thân yêu".
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/sao-viet-15-8-2025-ngoc-han-sang-chanh-bao-thanh-dinh-chinh-tin-co-35-ty-2432233.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/sao-viet-15-8-2025-ngoc-han-sang-chanh-bao-thanh-dinh-chinh-tin-co-35-ty-2432233.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Hoa hậu Ngọc Hân sang chảnh chưa từng thấy, Bảo Thanh đính chính tin có 35 tỷ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO