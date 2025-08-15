Hoa hậu Ngọc Hân sang chảnh chưa từng thấy, Bảo Thanh đính chính tin có 35 tỷ

Trong "Sao nhập ngũ", ca sĩ Anh Tú "Voi bản Đôn" rưng rưng xúc động chia sẻ "lớn lên nghe giọng cha mẹ vô cùng quan trọng" vì biết thời gian trôi nhanh, họ già đi cùng năm tháng.

Neko Lê hài hước trêu chọc Ngô Kiến Huy: "Đi ngủ mà cũng trang bị nhiều đạo cụ quá" khiến fan thích thú.

Diễn viên Bình An cùng Huỳnh Anh tự hào sải bước bên Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khi tham gia "Sao nhập ngũ" đầy thử thách.

Chi Pu dẫn đầu xu hướng với chiếc túi "to hơn người" được nhiều sao Việt lăng xê và yêu thích trong năm nay.