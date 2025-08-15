Hoa hậu Ngọc Hân sang chảnh chưa từng thấy, Bảo Thanh đính chính tin có 35 tỷ

Trong "Sao nhập ngũ", ca sĩ Anh Tú "Voi bản Đôn" rưng rưng xúc động chia sẻ "lớn lên nghe giọng cha mẹ vô cùng quan trọng" vì biết thời gian trôi nhanh, họ già đi cùng năm tháng.
Hoa hậu Ngọc Hân sang chảnh chưa từng thấy trong những ngày cuối thai kỳ. Diễn viên Bảo Thanh đính chính thông tin có trong tay 35 tỷ.
