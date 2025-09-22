'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

Hà Kiều Anh - Hoa hậu Việt Nam 1992.

Sinh năm 1976 tại Hà Nội trong gia đình có ông ngoại đều là cựu thứ trưởng, Hà Kiều Anh từng là tiểu thư được cưng chiều. Tuy nhiên, cuộc đời thay đổi khi bố mẹ ly hôn lúc cô 3 tuổi.

Mẹ đưa Hà Kiều Anh vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng bị trộm cắp hết tiền ngay khi vừa đến, buộc hai mẹ con phải bắt đầu từ con số 0. Từ bé, cô đã đi làm thêm nhiều nghề: làm nhang, buôn bán nhỏ lẻ, dệt len, đan lồng đèn. Việc đăng quang ở tuổi 16 không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn là cách Hà Kiều Anh báo đáp mẹ, trở thành biểu tượng vươn lên từ nghèo khó.

Nguyễn Thị Yến Nhi - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, Yến Nhi lớn lên trong gia đình lao động nghèo. Bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm để nuôi 3 anh em. Từ nhỏ, cô không xấu hổ về hoàn cảnh mà coi đó là động lực. Tự bươn chải để học đại học và tham gia thi nhan sắc.