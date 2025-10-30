Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'?

Thời gian vừa qua, Hoa hậu Mai Phương ít khi xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải những khoảnh khắc luyện tập ca hát, nhảy múa và hình ảnh đời thường giản dị. Sự “ẩn mình” ấy khiến người hâm mộ không khỏi tò mò, liên tục “réo gọi” mỗi khi cô đăng tải hoạt động mới. Chuỗi hoạt động mở màn cho hành trình âm nhạc của Mai Phương

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái “The Queen is back – 31/10/2025”, hé lộ màn tái xuất sau hơn một năm vắng bóng. Ngay sau đó, cô tiếp tục công bố poster MV debut “QUEENERGY”, mở màn cho hành trình âm nhạc chuyên nghiệp của mình. Trong poster, Mai Phương xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, ánh nhìn mạnh mẽ cùng phong cách thời trang hiện đại, thể hiện rõ sự chuyển mình táo bạo và đầy năng lượng khi bước vào lĩnh vực nghệ thuật với vai trò ca sĩ.

Ngay sau đó, teaser MV “QUEENERGY” được công bố, hé lộ những khung hình ấn tượng, giai điệu bắt tai và năng lượng cuốn hút, phần nào phản ánh cá tính âm nhạc mà Mai Phương theo đuổi trong lần debut này.