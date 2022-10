Hoa hậu Mai Phương bật ngửa với sinh nhật 'đánh úp 20s'

Chỉ vài giây sau bài hát mừng sinh nhật thần tốc, ê-kíp tịch thu đồ đạc, đẩy nàng hậu về vị trí nằm ban đầu và rời đi.



Biểu cảm hoang mang của Mai Phương khi ai nấy đã đi hết. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là clip tấu hài mà thôi.