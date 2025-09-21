Hoa hậu Lý Gia Hân không cần làm việc, mỗi tháng được chồng chu cấp hơn 6 tỷ đồng

Theo HK01,Lý Gia Hân gần đây xuống phố mua sắm cùng con trai và bạn bè. Ở tuổi 55, người đẹp một thời gây chú ý nhờ sắc vóc thon thả.

Hoa hậu Lý Gia Hân được trông thấy mua sắm hàng xa xỉ.

Vài năm qua, hoa hậu dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ, hỗ trợ chồng điều hành công việc kinh doanh của tập đoàn. Cô gần như hạn chế tối đa xuất hiện ở các sự kiện giải trí.

Tuy nhiên, Lý Gia Hân vẫn là 1 trong những cái tên thu hút sự quan tâm của giới truyền thông lẫn khán giả.