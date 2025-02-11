Hoa hậu Kỳ Duyên công khai gọi Đoàn Thiên Ân là vợ

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến mạng xã hội dậy sóng khi bất ngờ công khai gọi Đoàn Thiên Ân là "vợ".

Cụ thể trong bài đăng mới của Kỳ Duyên trên trang instagram, Thiên Ân đã để lại bình luận "Xình mò" kèm biểu tượng hôn gió. Ngay lập tức, Kỳ Duyên liền phản hồi: "Để cái icon vì vợ". Màn tương tác đầy ngọt ngào của cả hai thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Một vài khán giả bình luận: "Công khai gọi nhau là vợ rồi", "Đây có tính là Kỳ Duyên - Thiên Ân công khai tình cảm không", "Tình cảm quá",....