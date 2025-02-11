Hoa hậu Kỳ Duyên công khai gọi Đoàn Thiên Ân là vợ

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến mạng xã hội dậy sóng khi bất ngờ công khai gọi Đoàn Thiên Ân là "vợ".
Cụ thể trong bài đăng mới của Kỳ Duyên trên trang instagram, Thiên Ân đã để lại bình luận "Xình mò" kèm biểu tượng hôn gió. Ngay lập tức, Kỳ Duyên liền phản hồi: "Để cái icon vì vợ". Màn tương tác đầy ngọt ngào của cả hai thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.
Một vài khán giả bình luận: "Công khai gọi nhau là vợ rồi", "Đây có tính là Kỳ Duyên - Thiên Ân công khai tình cảm không", "Tình cảm quá",....
Thời gian qua, 2 nàng hậu vướng nghi vấn có mối quan hệ trên tình bạn. Nguyên nhân là do cặp đôi được các thánh soi phát hiện thường xuyên dùng đồ đôi, hẹn hò, đi du lịch chung, dính nhau như sam từ công việc đến đời thường...
Trước loạt hint rõ như ban ngày này, cả Kỳ Duyên - Thiên Ân đều không lên tiếng, cũng không phủ nhận. Cả hai vẫn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau khiến dân tình rần rần.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, khi đó cô là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại thuộc Trường Đại học Ngoại thương. Năm 2024, cô tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Miss Universe Vietnam.
Trong quá khứ, Kỳ Duyên từng vướng tin đồn hẹn hò Minh Triệu. Cả hai từng có 5 năm đồng hành thân thiết, thường xuất hiện cùng nhau trong công việc và cuộc sống cá nhân.
Đầu năm 2024, tin đồn rạn nứt xuất hiện khi cả hai ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội và hạn chế tương tác công khai.
Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và là đại diện của Việt Nam lọt Top 20 chung cuộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.