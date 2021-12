Hoa hậu Khánh Ngân, Ngọc Hân bất ngờ chọn cùng tông áo dài

Your browser does not support the audio element.

Xuất hiện tại Lễ công bố chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow có sự tham dự của Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Khánh Ngân, Á khôi Bùi Minh Anh, Á khôi Ngô Mỹ Hải,...

NTK Lý Quí Khánh, NTK Vũ Việt Hà, NTK Laura - thương hiệu Chula, Đạo diễn catwalk Nhã Trúc, Đạo diễn Huy Nguyễn... Hai năm qua, do ảnh hưởng dịch bệnh nên rất ít có cuộc hội ngộ trong giới biểu diễn. Buổi Lễ tại Hà Nội vừa qua cũng là dịp hiếm hoi có sự góp mặt của nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực. Từ Hoa hậu, Á khôi, NTK, nghệ sĩ múa, nghệ nhân - nghệ sĩ hát Quan họ… đều xuất hiện và chuẩn bị hành trình đưa văn hóa Việt Nam giới thiệu đến thế giới.