Hoa hậu Jennifer Phạm và Á hậu Huyền My khắc họa cuộc chiến chống Covid-19 trong phim mới

Covid-19 - Một trong những đại dịch ám ảnh nhất lịch sử nhân loại

Từ ngày phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, chúng ta đã trải qua 571 ngày chống chọi với chủng virus nguy hiểm này. Trong thời gian qua, chúng ta đã và đang trải qua cảm giác bất an vì những diễn biến phức tạp, vì phong tỏa - giãn cách, vì công ăn việc làm bị đình trệ. Điều may mắn nhất có lẽ là chúng ta vẫn được ở trong ngôi nhà an toàn của mình, vẫn ở cạnh những người thân yêu của mình.

Còn với đội ngũ y bác sĩ, 571 ngày qua là 571 ngày chiến đấu không ngừng nghỉ và sẽ còn hơn những con số như thế nữa đến lúc phim được công chiếu. Họ cùng các bệnh nhân giành giật từng cơ hội sống sót và có khi trở thành bệnh nhân của đồng nghiệp mình. Họ luôn túc trực và luôn tăng ca để đảm bảo không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau. Họ tất tả khắp các con phố lớn nhỏ để rà soát mầm bệnh trong bộ đồ bảo hộ dưới khí trời không mấy dễ chịu. Và cũng có thể là ngần ấy thời gian, họ chưa có một bữa cơm trọn vẹn với gia đình của mình.

Mỗi đợt sóng Covid-19 đi qua, diễn biến lại phức tạp hơn rất nhiều. Mỗi ngày mới đến chúng ta luôn tự hỏi bao giờ khép lại cuộc chiến này. Thế nhưng với họ, mỗi ngày mới là thêm một cơ hội để họ cứu chữa nhiều bệnh nhân hơn. Họ kiên trì với mục tiêu chiến thắng trong trận đánh lần này.