Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2025, Trần Vịnh Thi trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều hình ảnh riêng tư của người đẹp 26 tuổi bị "đào" lại, trong đó gây chú ý nhất là clip ghi lại cảnh cô cùng đàn ông ôm hôn nồng nhiệt dưới hồ bơi.

Đoạn video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Trong khi nhiều người tò mò về danh tính người đàn ông, số khác lại có ý chê bai tân hoa hậu có đời sống tình cảm buông thả, hành xử không đúng mực.

Điều bất ngờ là Trần Vịnh Thi không hề né tránh khi được hỏi về clip trong cuộc phỏng vấn báo chí sau đăng quang. Cô tuyên bố không đặc biệt chú ý đến việc đoạn video bị lộ, cho rằng đó là khía cạnh khác của cô và không coi đó là chuyện tiêu cực.

Khi được hỏi có lo lắng sau này rò rỉ thêm nhiều clip riêng tư hay không, cô đáp: “Nếu mọi người muốn xem nhiều clip hơn, tôi có thể trực tiếp cho các bạn xem, chẳng có gì to tát cả!".