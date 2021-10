Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 'khóc thét' khi nâng tạ bằng chỗ hiểm

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn clip mới nhất mà Thùy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân, cô phải hét lên vì bài tập quá nặng.



Đây là bài tập Hip Thrust - bài tập giúp làm căng đầy, săn chắc cho cơ mông. Vòng 3 sau tập sẽ trở nên căng tròn, rất gợi cảm còn các nhóm cơ bắp chân, đùi sau sẽ trở nên săn chắc, thon gọn hơn rất nhiều.