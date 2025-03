Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sa Rang U50 vẫn trẻ đẹp khó tin

Kim Sa Rang sinh năm 1978, từng nổi tiếng một thời khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2001 và giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ hanbok truyền thống. Thời điểm đó, Kim Sa Rang bước chân vào showbiz nhờ diện mạo xinh đẹp, thân hình quyến rũ.

Sau khi đăng quang, cô chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: Thousand Years of Love (2003), Love Impossible (2003), A Love to Kill (2005) This is My Love (2015), Abyss (2019), Get Revenge (2020)...

Ở tuổi 47, Kim Sa Rang vẫn duy trì cuộc sống độc thân, được nhiều người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp trẻ trung và phong cách sống tích cực. Để giữ nhan sắc tươi trẻ tuổi U50, cô bật mí những bí quyết đơn giản mà chị em nên học theo.

1. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Kim Sa Rang tuân thủ chế độ ăn ít tinh bột, tập trung vào rau xanh, protein và chất béo lành mạnh, ưu tiên thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng để giữ gìn sức khỏe và làn da rạng rỡ.

Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên uống nước ép trái cây và nước detox để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa và duy trì năng lượng cho cơ thể. Việc kết hợp dinh dưỡng khoa học giúp người đẹp luôn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ và cân đối.

2. Chăm sóc da kỹ lưỡng

Hoa hậu Hàn Quốc luôn coi trọng bước tẩy trang, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm và bụi bẩn sau một ngày dài, giúp da sạch sâu và thông thoáng.

Ngoài ra, Sa Rang cũng chủ trọng việc dưỡng ẩm đầy đủ để duy trì độ đàn hồi, ngăn ngừa khô ráp và lão hóa sớm. Cô không bao giờ quên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, bất kể thời tiết, nhằm bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ngăn ngừa nám, tàn nhang. Người đẹp cho biết thêm đắp mặt nạ dưỡng da và sử dụng các sản phẩm chống lão hóa là cách đơn giản để giữ cho làn da luôn căng mịn, tràn đầy sức sống.

3. Chăm chỉ vận động

Ngoài ăn uống lành mạnh, để giữ vóc dáng thon gọn và tinh thần sảng khoái, Kim Sa Ra ưu tiên việc tập luyện. Người đẹp đặc biệt yêu thích yoga và pilates, đây là 2 bộ môn giúp tăng cường sự dẻo dai, cải thiện tư thế và giữ cho cơ thể săn chắc. Bên cạnh đó, cô kết hợp đi bộ hàng ngày để thúc đẩy tuần hoàn máu và đốt cháy calo một cách tự nhiên. Các bài tập kéo giãn được Sa Rang thực hiện thường xuyên nhằm duy trì sự linh hoạt và giảm căng thẳng cơ bắp.

Không chỉ đến phòng tập, Kim Sa Rang còn yêu thích chơi golf. Bộ môn này không chỉ giúp cô rèn luyện thể lực mà còn mang lại sự thư giãn, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nhờ vậy nàng hậu luôn có được vóc dáng săn chắc ở ngưỡng tứ tuần.

4. Giữ tinh thần thoải mái

Việc duy trì tinh thần thoải mái, suy nghĩ tích cực cũng là một trong những bí quyết giúp Kim Sa Rang sở hữu vẻ ngoài trẻ trung. Tinh thần tích cực không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động lên làn da và vóc dáng. Căng thẳng và áp lực dễ khiến cơ thể mệt mỏi, làn da xỉn màu và xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Vì vậy, người đjep luôn ưu tiên dành thời gian thư giãn, tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống.

Hoa hậu Hàn Quốc 2000 chọn thiền định mỗi ngày để giải tỏa căng thẳng, ổn định cảm xúc và cải thiện giấc ngủ. Bên cạnh đó, ngọc nữ còn tận hưởng những niềm vui nhỏ như đi dạo, đọc sách hay nghe nhạc để tinh thần luôn thoải mái.

Thu Vân