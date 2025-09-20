Hoa hậu H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng

H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi quen nhau từ năm 2018 nhưng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau nhiều lần hợp tan, cả hai quyết định gắn bó lâu dài, đăng ký kết hôn vào tháng 2/2025 sau 7 năm hẹn hò. Đến giữa tháng 3, nàng hậu tổ chức đám cưới tại quê nhà Đắk Lắk. Hiện vợ chồng cô sinh sống trong căn nhà mới mua năm 2024 tại TP.HCM.

Chia sẻ thêm với PV Báo Điện tử VTC News, người đại diện của H'Hen Niê cho biết nàng hậu sinh con gái, được đặt tên thân mật là Harley.

Nói về nửa kia, H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật.

Cuối tháng 5, mỹ nhân công bố mang thai con đầu lòng. Trong suốt thai kỳ, cô luôn có chồng đồng hành, chăm sóc tận tình. Người đẹp chia sẻ ông xã không giấu được sự háo hức khi chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình.

“Suốt thời gian này, anh có nhiều hành động đáng yêu như đọc sách cho con, xoa chân tay cho tôi, cùng tôi lựa đồ cho em bé, nấu ăn và cùng tìm hiểu về dinh dưỡng để tốt cho mẹ lẫn bé”, nàng hậu 9X cho hay.

H'Hen Niê hạnh phúc khi luôn có ông xã cận kề khi mang thai.

Thời gian qua, H'Hen Niê tạm gác lịch trình công việc bận rộn để tập trung nghỉ ngơi, chuẩn bị đón con đầu lòng. Trong những tháng cuối thai kỳ, cô được mẹ ruột từ Đắk Lắk lên TP.HCM chăm sóc. Nàng hậu cho biết mẹ thường nấu nhiều món ngon, quan tâm từng chi tiết nhỏ và dành thời gian trò chuyện, đồng hành cùng con gái.