Hoa hậu H’Hen Niê là huấn luyện viên của Á hậu Kim Duyên trên hành trình 'Road to Miss Universe 2021'

Không để khán giả phải chờ đợi thêm, ngay sau sinh nhật tuổi 26 của mình, Kim Duyên cùng ekip bắt đầu ngay với Road to Miss Universe 2021 . Trong teaser tập 1, Kim Duyên tự mình đảm nhận nhiệm vụ kết nối với ban huấn luyện, cố vấn để thực hiện các công tác rèn luyện, chuẩn bị cho Miss Universe 2021 . Teaser nhanh chóng hút sự chú ý của khán giả bởi hình thức “home training” đặc biệt. Á hậu Kim Duyên phải tự tập luyện tại nhà 100% cùng với dàn huấn luyện viên qua hình thức online.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Á hậu Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021 . Mới đây cô cùng ekip tổ chức Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam vừa công bố hình hiệu của series Road to Miss Universe 2021 – giới thiệu một cách toàn diện về hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021 .

Hoa hậu H’Hen Niê - top 5 Miss Universe 2018 sẽ là huấn luyện viên đồng hành cùng Kim Duyên trong suốt chặng đường rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Trên hành trình chinh phục chiếc vương miện cao quý Miss Universe 2021, các kỹ năng về make-up và hair, interview, catwalk, tiếng Anh vô cùng quan trọng. Vì vậy, ngay từ tập đầu tiên, các cố vấn, huấn luyện viên đã xuất hiện và đồng hành cùng Kim Duyên. Nhưng với hình thức đặc biệt như “home training”, liệu Kim Duyên có gặp khó khăn và trở ngại gì không?

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Road to Miss Universe, đại diện Việt Nam dường như phải tự mình chủ động làm tất cả mọi thứ mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ ekip. Nếu như ở Road to Miss Universe 2020, Hoa hậu Khánh Vân có thể lắng nghe chia sẻ và trực tiếp học hỏi từ màn “thị phạm” của các mentor thì Kim Duyên có phần thiệt thòi hơn. Kim Duyên bắt đầu hành trình trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát dữ dội nên tất cả mọi việc đều bị hạn chế, chỉ có thể gặp gỡ ban cố vấn và các huấn luận viên qua màn hình máy tính.

Mở đầu teaser, Kim Duyên bắt đầu workout tại nhà với huấn luyện viên về thể chất và tinh thần Al Morgan của UPFIT, với cường độ tập khắt khe, cô còn phải vừa tập vừa hô Miss Universe. Trong teaser, Kim Duyên cũng trải qua những bước tập catwalk đầu tiên tại… hành lang chung cư. Chỉ với một chiếc chân đèn và điện thoại kết nối, Kim Duyên vẫn có thể tạo nên một sàn diễn giả định và tập luyện cùng huấn luyện viên. Cô cũng bắt đầu tập hô “Việt Nam” sao cho vững vàng và thể hiện hết cá tính bản thân để tạo ấn tượng với giám khảo, bạn bè quốc tế.

Cũng trong teaser, Kim Duyên đã cùng Hoa hậu H’Hen Niê tự nghe lại đoạn livestream Interview more nghiêng về about myself từng gây sóng gió của mình, cả hai cùng nhìn nhận lại những khuyết điểm để hoàn thiện hơn. Bằng kinh nghiệm của người đi trước, Hoa hậu H’Hen Niê đưa ra lời khuyên “Tiếng nào ra tiếng đó, nếu quên thì nói từ từ”. Đáp lại, Kim Duyên đồng ý “bản thân vẫn đang còn rất nhiều thiếu sót”. Bên cạnh đó, Hoa hậu H’Hen Niê tiếp tục đưa thêm phân tích và nhận định thực tế cho Kim Duyên “Antifan là giám khảo khó tính nhất”.