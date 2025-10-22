Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng ngời tựa công chúa trong hôn lễ cổ tích với thiếu gia Quảng Trị

VB (Tổng hợp)| 22/10/2025 19:36

Tại lễ thành hôn tổ chức tối 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn váy cưới cúp ngực, khoe vai trần. Váy cưới của cô dâu là kiểu dáng trơn, không đính kết cầu kỳ.

do-ha-11.jpg
Lễ thành hôn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tối 22/10 tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Quảng Trị). Từ 17h, họ hàng và quan khách gần như có mặt đông đủ.
do-ha-2.jpg
Cô dâu, chú rể cũng có mặt ở rạp cưới từ đầu giờ chiều để duyệt lại các hạng mục. Trang phục giúp cô khoe vai trần mảnh mai, vẻ ngoài ngọt ngào tựa công chúa.
do-ha-1.jpg
Lúc hôn lễ diễn ra, thời tiết ở Quảng Trị vẫn mưa nặng hạt. Bất chấp mưa lớn, cả nghìn khách mời có mặt để dự lễ thành hôn của hoa hậu và thiếu gia nhà tập đoàn Sơn Hải. Trước đó, vì rạp cưới bung rách do mưa lớn, đội ngũ thi công khẩn trương sửa các mối nối, thay bạt để hôn lễ diễn ra đúng kế hoạch.
do-ha-5.jpg
18h, hôn lễ bắt đầu. Đỗ Thị Hà thay chiếc váy lộng lẫy như công chúa cho phần nghi lễ chính.
do-ha-6.jpg
Bố hoa hậu trao con gái cho chàng rể Nguyễn Viết Vương.
do-ha-10.jpg
Cặp đôi thực hiện các nghi thức hôn lễ trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và quan khách.
do-ha-8.jpg
Hình ảnh hạnh phúc của nàng hậu và chồng trong ngày cưới.
do-ha-9.jpg
Hình ảnh hạnh phúc của nàng hậu và chồng trong ngày cưới.

Ảnh: Linh Lê Chí

