Hoa hậu Đỗ Thị Hà mắc Covid-19, chưa thể trở về Việt Nam

Cách đây ít phút, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 Đỗ Thị Hà vừa thông báo cô đã mắc Covid-19.

"Đáng lẽ ra bây giờ Hà đang trên chuyến bay về Việt Nam, về gặp lại bạn bè và gia đình sau một quãng thời gian dài. Nhưng có những chuyện dù mình không muốn nhưng nó đã xảy ra. Hà đi test PCR và nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Mình phải ở lại Mỹ cho đến khi khỏi mới có thể về Việt Nam. Sức khỏe của mình vẫn ổn và mình vẫn đang rất lạc quan để điều trị, mong sớm khỏe để về nước và tiếp tục công việc", Đỗ Thị Hà chia sẻ trên trang cá nhân.