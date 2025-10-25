Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hôm 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương (thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải) nhận được sự quan tâm của nhiều người. Dịp này, những bức hình ấu thơ của hoa hậu được chia sẻ cũng thu hút cả triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, tương tác trên mạng xã hội.

Trên Ngoisao, Đỗ Thị Hà cho biết, hồi bé gia đình cô không có điều kiện nên ít khi chụp hình. Cô chỉ có một số bức ảnh chụp bằng điện thoại, được chị gái chụp và lưu giữ đến nay.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, từ bé, Đỗ Thị Hà có đôi mắt tròn, sống mũi cao, nụ cười sáng.

Hình ảnh Đỗ Thị Hà tươi xinh từ thời học cấp 3. Ảnh: TPO

Từ thời đi học, nàng hậu đã có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa. Đôi chân của Đỗ Thị Hà được đánh giá rất cao vì độ dài, nuột nà. Điều này đã chứng minh cô nàng sở hữu vóc dáng khá bắt mắt từ bé.

Đặc biệt, người đẹp sinh năm 2001 thích làm điệu cho mái tóc đen dài. Đỗ Thị Hà nói cô rất thích mái tóc đen dài truyền thống. Cô luôn chăm chút cho mái tóc thẳng suôn mượt và dự định sẽ luôn gắn bó dài lâu với kiểu tóc đậm chất con gái Việt.