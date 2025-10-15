Hoa hậu Đỗ Thị Hà cưới thiếu gia Quảng Trị

Sáng 15/10, thông tin về lễ ăn hỏi và thiệp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến danh tính chú rể và kế hoạch hôn lễ của người đẹp sinh năm 2001.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa. Theo hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Thị Hà sẽ chính thức lên xe hoa cùng bạn trai Nguyễn Viết Vương - người vướng tin đồn hẹn hò và bị bắt gặp sánh đôi cùng cô suốt thời gian qua. Dàn phù dâu sáng 16/10 gồm nhiều hoa, á hậu như Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Lễ thành hôn của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được tổ chức tại TP Đồng Hới (Quảng Trị), sau đó khoảng một tuần. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, là con út trong một gia đình có ba chị em, mẹ làm nông nghiệp, bố là lao động tự do. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó dừng chân ở top 13 chung cuộc thi thi Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tại Puerto Rico. Chồng Đỗ Thị Hà là thiếu gia Quảng Trị - Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Cặp đôi thường xuyên được bắt gặp sánh bước bên nhau trong nhiều dịp đặc biệt. Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Bố Đỗ Thị Hà từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà Viết Vương. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình 2 bên ủng hộ, theo Người lao động.