Hoa hậu Đỗ Thị Hà cưới thiếu gia Quảng Trị

VB (Tổng hợp)| 15/10/2025 11:32

Sáng 15/10, thông tin về lễ ăn hỏi và thiệp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến danh tính chú rể và kế hoạch hôn lễ của người đẹp sinh năm 2001.

do-thi-ha.jpg
Theo nguồn tin của Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa.
do-thi-ha-6(1).webp
Theo hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Thị Hà sẽ chính thức lên xe hoa cùng bạn trai Nguyễn Viết Vương - người vướng tin đồn hẹn hò và bị bắt gặp sánh đôi cùng cô suốt thời gian qua.
do-thi-ha-5.jpg
Dàn phù dâu sáng 16/10 gồm nhiều hoa, á hậu như Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Lễ thành hôn của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được tổ chức tại TP Đồng Hới (Quảng Trị), sau đó khoảng một tuần.
do-thi-ha-9(1).webp
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, là con út trong một gia đình có ba chị em, mẹ làm nông nghiệp, bố là lao động tự do. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó dừng chân ở top 13 chung cuộc thi thi Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tại Puerto Rico.
do-thi-ha-3.jpeg
Chồng Đỗ Thị Hà là thiếu gia Quảng Trị - Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Cặp đôi thường xuyên được bắt gặp sánh bước bên nhau trong nhiều dịp đặc biệt.
do-thi-ha-10.jpg
Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Bố Đỗ Thị Hà từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà Viết Vương. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình 2 bên ủng hộ, theo Người lao động.
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Hoa hậu Đỗ Thị Hà cưới thiếu gia Quảng Trị
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO