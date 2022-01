Hoa hậu Đặng Thu Thảo - 'một cái tên 2 số phận' trái ngược

Cô cũng tiết lộ với truyền thông nhiều góc khuất trong cuộc hôn nhân của mình. Thu Thảo hé lộ, nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân một phần là vì có người thứ 3 chen chân vào cuộc sống gia đình mình. Đặng Thu Thảo bị khủng hoảng tinh thần, trầm cảm sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Hiện tại, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã mang con lên TP.HCM sinh sống và làm lại từ đầu với 2 bàn tay trắng. Mới đây, cô chính thức được mời làm ban giám khảo một cuộc thi sắc đẹp cho tuổi teen.

Chia sẻ của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo khi bị chồng phản bội

Thu Hà