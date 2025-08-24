Hoa hậu cùng con gái thoát chết sau tai nạn giao thông

Trên trang cá nhân, Camille chia sẻ hình ảnh từ bệnh viện kèm thông điệp: “Hôm qua chúng tôi gặp tai nạn trên đường ra sân bay. Tôi bị chấn thương cổ và não vì va đập mạnh vào đầu. Tôi đã bất tỉnh và không nhớ điều gì. Hiện tại chúng tôi đang điều trị ở bệnh viện Panama. Vài ngày nữa sẽ về lại Costa Rica. Cảm ơn tất cả những lời hỏi thăm của mọi người”.

Đáng chú ý, con gái nhỏ của Camille cũng có mặt trên xe khi xảy ra sự cố. May mắn, bé chỉ bị thương nhẹ và sức khỏe đã ổn định. 2 mẹ con đang được theo dõi y tế và dự kiến sớm trở về Costa Rica.