Hoa hậu cùng con gái thoát chết sau tai nạn giao thông

Minh Khôi| 24/08/2025 21:18

Hoa hậu Sinh thái Costa Rica 2025 - Camille Valverde gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang trên đường ra sân bay tại Panama cùng con gái.

Ngày 24/8, tờ La Nación đưa tin Hoa hậu Sinh thái Costa Rica 2025 - Camille Valverde gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tối 23/8 trên đường đến sân bay Panama.

Vụ việc khiến cô bị chấn thương cổ, não và phải nhập viện khẩn cấp.

537264185_18075365279291277_1991400513122026040_n (1).jpg
Hình ảnh vụ tai nạn được Camille chia sẻ trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, Camille chia sẻ hình ảnh từ bệnh viện kèm thông điệp: “Hôm qua chúng tôi gặp tai nạn trên đường ra sân bay. Tôi bị chấn thương cổ và não vì va đập mạnh vào đầu. Tôi đã bất tỉnh và không nhớ điều gì. Hiện tại chúng tôi đang điều trị ở bệnh viện Panama. Vài ngày nữa sẽ về lại Costa Rica. Cảm ơn tất cả những lời hỏi thăm của mọi người”.

Đáng chú ý, con gái nhỏ của Camille cũng có mặt trên xe khi xảy ra sự cố. May mắn, bé chỉ bị thương nhẹ và sức khỏe đã ổn định. 2 mẹ con đang được theo dõi y tế và dự kiến sớm trở về Costa Rica.

Camille chăm sóc con gái trong bệnh viện:

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với hàng nghìn lời chúc sức khỏe gửi đến Camille.

Ở tuổi 25, Camille ghi dấu lịch sử khi trở thành người mẹ đầu tiên tham dự Miss Eco International. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 15 tuổi, hiện là sinh viên thiết kế thời trang kiêm doanh nhân.

snapins ai_3587724883843060707.jpg
Camille là phụ nữ có con đầu tiên dự thi Miss Eco International.

Tại Miss Eco International 2025, cô lọt top 10 chung cuộc với dự án xây dựng cộng đồng sinh thái toàn cầu, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường qua giáo dục, truyền thông và các chiến dịch xã hội.

Ảnh, Video: IGNV

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hoa-hau-cung-con-gai-thoat-chet-sau-tai-nan-xe-nghiem-trong-2435598.html
            Showbiz
