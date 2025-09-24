Hoa hậu chuyển giới Hương Giang dự thi Miss Universe 2025

Với sự thay đổi trong quy định của Miss Universe, cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, Hương Giang mang theo hy vọng và sứ mệnh truyền cảm hứng về sự đa dạng và hòa nhập.

Để chuẩn bị cho Miss Universe 2025, Hương Giang đang tích cực rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử và trau dồi kiến thức về các vấn đề xã hội, môi trường - những chủ đề thường được đề cập trong các phần thi của Miss Universe. Cô cũng được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về thời trang, makeup và huấn luyện viên thể hình để đảm bảo hình ảnh hoàn hảo nhất khi xuất hiện trên sân khấu quốc tế.