Hoa hậu chuyển giới Hương Giang dự thi Miss Universe 2025

24/09/2025 20:47

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025.

Tin tức gây sốt trong cộng đồng yêu sắc đẹp Việt Nam vừa được BTC Miss Universe Việt Nam công bố khi Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2025. 

Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991 tại Hà Nội từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan.

huong-giang.jpg
Hoa hậu Hương Giang.

Trước khi chinh phục đấu trường quốc tế, Hương Giang đã có một hành trình dài trong ngành giải trí Việt Nam. Cô từng tham gia chương trình Vietnam Idol 2012. Sau đó, Hương Giang liên tục ghi dấu ấn với các vai trò ca sĩ, diễn viên, MC và nhà sản xuất. Đặc biệt, cô là giám khảo và nhà sản xuất của Miss International Queen Vietnam, cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới, góp phần nâng cao nhận thức và ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam.

Với sự thay đổi trong quy định của Miss Universe, cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, Hương Giang mang theo hy vọng và sứ mệnh truyền cảm hứng về sự đa dạng và hòa nhập.

Để chuẩn bị cho Miss Universe 2025, Hương Giang đang tích cực rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử và trau dồi kiến thức về các vấn đề xã hội, môi trường - những chủ đề thường được đề cập trong các phần thi của Miss Universe. Cô cũng được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về thời trang, makeup và huấn luyện viên thể hình để đảm bảo hình ảnh hoàn hảo nhất khi xuất hiện trên sân khấu quốc tế.

Bên cạnh đó, cô cũng nhận được sự đồng hành từ các đồng nghiệp trong ngành như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu và Á hậu Hương Ly, những người từng có kinh nghiệm tại các cuộc thi quốc tế.

Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra vào cuối năm tại một địa điểm chưa được công bố. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hoa-hau-chuyen-gioi-huong-giang-du-thi-miss-universe-2025-2445762.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hoa-hau-chuyen-gioi-huong-giang-du-thi-miss-universe-2025-2445762.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Hoa hậu chuyển giới Hương Giang dự thi Miss Universe 2025
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO