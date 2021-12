Hoa hậu chủ nhà xỉu ngay trên sân khấu tổng duyệt Miss Universe

Chung kết Miss Universe 2021 đang bắt đầu diễn ra tại Israel. Tuy nhiên, cách đây ít giờ trong giai đoạn tổng duyệt, người đẹp nước chủ nhà là Noa Cochva đã ngất xỉu ngay trên sân khấu khiến toàn bộ ê-kíp của cuộc thi tá hoả.

Miss Universe Israel xỉu ngay khi tổng duyệt Miss Universe 2021