Hoa hậu Campuchia gặp mặt Thùy Tiên công khai xin lỗi

Trong clip, người đẹp Campuchia gửi lời xin lỗi khán giả và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 về sự cố ngoài mong muốn. Cô thậm chí được Thùy Tiên hướng dẫn nói xin lỗi bằng tiếng Việt.

Về phía Thùy Tiên, cô cũng mong mọi người bỏ qua cho người đẹp Campuchia, khép lại câu chuyện tại đây.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Pich Votey Saravody xin lỗi Thùy Tiên.

C.H

Theo Vietnamnet