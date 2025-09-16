Hoa hậu bị trộm 2 tỷ đồng trang sức và túi xách khi đi du lịch

Trong số tài sản bị mất có khuyên tai và vòng tay Van Cleef, dây chuyền kim cương chữ I, vòng tay Cartier, trang sức Messika đính kim cương và đồng hồ Rolex vàng. Isamar bày tỏ sự thất vọng khi sự cố xảy ra tại một khách sạn hạng sang, đồng thời khẳng định sẽ dùng mọi nguồn lực và mối quan hệ để làm sáng tỏ vụ việc.

Isamar Herrera đến Puerto Rico ngày 10/9 trong hành trình chuẩn bị cho Miss Grand International 2025. Lịch trình của cô gồm huấn luyện catwalk, chụp ảnh, gặp gỡ nhà tài trợ, tập luyện thể hình, rèn kỹ năng thuyết trình và tham gia các hoạt động văn hóa. Trước đó, cô đã dừng chân tại Venezuela và dự kiến sẽ đến Miami (Mỹ) ở chặng kế tiếp.