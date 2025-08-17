Hoa hậu 25 tuổi bị bắt giữ vì tàng trữ vũ khí trái phép

Luật pháp Mexico quy định hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép có thể bị phạt tù lên tới 15 năm. Thông tin về vụ việc vẫn đang được giới chức Mexico làm rõ.

Ở tuổi 25, Isadora Lagos tốt nghiệp cử nhân Luật và hiện theo học ngành Ẩm thực. Cô được trao vương miện Hoa hậu Guerrero vào tháng 9/2024 và từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Miss Mexico 2025.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước vụ bắt giữ, Isadora bất ngờ tuyên bố từ bỏ danh hiệu và rút khỏi cuộc thi quốc gia do bất đồng với ban tổ chức.