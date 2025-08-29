Hoa hậu 20 tuổi tử vong thương tâm sau tai nạn xe máy

Theo nhà báo Julio Fuentes của đài Radio Punto, Alondra đang di chuyển đến nơi làm việc bằng xe máy thì bất ngờ mất lái tại một đoạn đường khó. Người dân địa phương lập tức hỗ trợ và đưa cô đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng nguy kịch. Dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa, cô không qua khỏi và được xác nhận qua đời vào ngày 27/8.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, trong khi nhiều nhân chứng cho rằng cô bị trượt ngã do địa hình phức tạp nhưng không loại trừ khả năng có yếu tố khác.