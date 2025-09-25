'Hoá giải' các khu đô thị ma

Hai thập kỷ vẫn hoang tàn

Nhiều năm qua, đô thị vệ tinh từng được kỳ vọng sẽ giảm tải cho trung tâm, mở rộng không gian sống, đem lại cơ hội an cư cho đông đảo người dân. Tuy nhiên, thực tế triển khai chưa được như mong đợi. Có nơi hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thiếu các tiện ích y tế, giáo dục, thương mại; có dự án vướng mắc pháp lý, triển khai dở dang khiến giấc mơ an cư của nhiều người bị treo lơ lửng.

Dù đường sá được đầu tư nhưng thiếu tiện ích xã hội khiến Nhơn Trạch vắng bóng cư dân.

Theo thống kê, hiện khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận có 18 dự án đô thị quy mô hơn 100 ha với tổng diện tích hơn 16.500 ha, trong đó 8 dự án đã và đang triển khai. Đây được xem là những khu đô thị vệ tinh điển hình.

Động lực và dư địa cho đô thị vệ tinh càng mạnh mẽ trong bối cảnh các tỉnh thành sáp nhập, địa giới hành chính và không gian phát triển được mở rộng, thúc đẩy làn sóng dịch chuyển của người dân đến những vùng đất mới có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên trên thực tế, một số dự án ở khu vực vệ tinh được đầu tư tiện ích hiện đại nhưng vẫn vắng bóng cư dân.

Cụ thể, vào năm 1996, đề án Khu đô thị mới Nhơn Trạch được phê duyệt có diện tích lên đến hàng ngàn hecta với định hướng sẽ trở thành đô thị loại II của tỉnh Đồng Nai, dân số dự kiến đến năm 2020 khoảng 500.000 người cho diện tích 8.000 ha với các khu chức năng như công nghiệp, dân dụng, đô thị...