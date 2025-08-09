Hòa Bình không dự giải hạng Nhất Quốc gia, VPF phải bốc thăm lại

Chiều 8/9, CLB Hòa Bình đã có Công văn gửi đến LĐBĐVN, Công ty VPF với nội dung không tham gia Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26. Trong nội dung công văn, CLB Hòa Bình cho biết có một số yếu tố bất khả kháng ảnh hưởng đến kế hoạch của đội bóng. Do vậy, CLB Hòa Bình chính thức rút không tham dự mùa giải 2025/2026.

CLB Hòa Bình xin rút khỏi Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. (Ảnh: CLB Hòa Bình)

Với việc CLB Hòa Bình rút lui, sẽ chỉ còn 12 đội bóng hạng Nhất tham dự mùa giải 2025/2026 bao gồm: Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Trẻ TP.HCM (dự kiến đổi tên Thanh Niên TP.Hồ Chí Minh), Trẻ PVF-CAND, Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United.

Được biết, Công ty VPF dự kiến sẽ tổ chức lại Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 vào sáng 11/9. Giải Cúp Quốc gia 2025/2026 sẽ không tổ chức bốc thăm lại.

Theo lịch thi đấu đã ban hành, CLB Khánh Hòa gặp CLB Hòa Bình tại vòng loại Cúp Quốc gia, đội Khánh Hòa sẽ được vào thẳng vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026. Giải Cúp Quốc gia 2025/2026 sẽ còn sự tham dự của 25 đội bóng với 24 trận đấu.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 khởi tranh từ ngày 19/9/2025 và sẽ kết thúc vào ngày 20/6/2026. Giải Bóng đá Cúp Quốc gia 2025/26 khởi tranh các trận đấu vòng loại từ ngày 12/9 và trận chung kết diễn ra ngày 28/6/2026.