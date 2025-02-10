Hổ xuất hiện ở Phú Thọ

Sáng 2/10, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, xác nhận thông tin phát hiện một cá thể hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng cơ sở đến hiện trường nắm bắt tình hình và thực hiện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Tam cho biết, cá thể hổ này nặng khoảng 15-20kg. Nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là một cá thể hổ con đi lạc, hiện chưa gây thiệt hại hay nguy hiểm cho người dân. Sau khi được phát hiện, cá thể này đã di chuyển về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.