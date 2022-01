Hồ Văn Cường tại tiệc họp mặt fan cuối năm: Giọng hát lẫn ngoại hình đều gây tranh cãi

Your browser does not support the video tag.

Bên cạnh đó, ngoại hình gầy gò, có phần ốm yếu của Hồ Văn Cường tại buổi họp mặt fan này cũng là điều gây bàn tán. Dân tình cũng lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ khi thấy cậu ốm đi khá nhiều so với lúc trước. Đây cũng được xem như lần xuất hiện đầu tiên của Hồ Văn Cường hậu câu chuyện ồn ào rút tên khỏi một buổi biểu diễn gần đây.