Hồ Văn Cường ở nhà thuê, từ chối tiền tỷ của CEO và nghệ sĩ nổi tiếng

Trước đó, Hồ Văn Cường vướng lùm xùm và bị tấn công mạng trong thời gian dài kể từ khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời. Hôm 11/10, gia đình Hồ Văn Cường chính thức nhận lại tiền cát-sê của anh và 500 triệu đồng mà Phi Nhung hứa cho anh lúc sinh thời. Suốt giai đoạn này, Hồ Văn Cường giữ thái độ im lặng. Nhiều nghệ sĩ như Mỹ Lệ, Long Nhật, Trang Trần... tỏ ra không đồng tình với sự im lặng của nam ca sĩ.

Vụ việc vừa lắng xuống, doanh nhân Đức Thụy lại gây tranh cãi khi liên tục bênh vực Hồ Văn Cường đồng thời chỉ trích ê-kíp của Phi Nhung. Doanh nhân này nhiều lần liên hệ giúp đỡ Hồ Văn Cường. Ồn ào kéo dài một thời gian cho đến khi ca sĩ Ngọc Sơn lên tiếng đề nghị khép lại vụ việc. Hôm lễ cúng 49 ngày của mẹ nuôi Phi Nhung, ca sĩ Hồ Văn Cường vắng mặt.

Video: Hồ Văn Cường hát ở quê cách đây không lâu

Cẩm Loan