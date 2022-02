Hồ Văn Cường lấy lại giọng hát vạn người mê sau 1 năm nước mắt

Mới đây, nam ca sĩ đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và được đăng tải trên kênh Youtube của bầu Thụy.

Không lâu sau đó, fanpage của Hồ Văn Cường thông báo tin vui khi sản phẩm này xuất hiện trong top thịnh hành trên Youtube. Dù không phải thứ hạng quá cao, nhưng đây vẫn được coi là thành tích đầu tiên mang màu khởi sắc của Hồ Văn Cường sau hàng chuỗi ồn ào suốt thời gian vừa qua.