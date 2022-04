Hồ Văn Cường bất ngờ lọt top trending nhờ màn live cảm xúc về mẹ

Sau khi được danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy giúp đỡ, cái tên Hồ Văn Cường chưa bao giờ ngưng là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Mọi động thái, hoạt động của nam ca sĩ trẻ đều thu hút sự quan tâm lớn.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi vui mừng khi bài hát riêng Cõng Mẹ của Hồ Văn Cường lọt top 4 trending âm nhạc trên Youtube. Được biết, đây là một ca khúc của nhạc sĩ Sơn Hạ và được Hồ Văn Cường lần đầu tiên giới thiệu đến khán giả và trình diễn live trong sự kiện gần đây.