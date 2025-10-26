'Hố tử thần' xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, nuốt chửng xe máy

Tối 26/10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), cho biết mưa lũ đã làm sạt lở mố cầu Ca Da ở thôn Sông Y, trên tuyến quốc lộ 24C đi Quảng Ngãi.

Khoảng 15h cùng ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây sạt lở mố cầu Ca Da tại Km85+095. Vụ sạt lở làm hư hỏng gần như hoàn toàn mặt đường, tạo thành một hố sâu rất nguy hiểm.

"Hố tử thần" xuất hiện trên cầu Ca Da sau mưa lớn. Ảnh: N.X

Thời điểm này, một người đi xe máy khi qua cầu đã rơi xuống, rất may không bị thương. Sau đó lực lượng chức năng đã đưa được người và phương tiện lên bờ an toàn.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã đã căng dây, cắm biển cảnh báo và tạm cấm người dân qua lại khu vực cầu, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.