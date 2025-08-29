"Hố tử thần' sâu không thấy đáy đột ngột xuất hiện giữa sân, cả nhà hoảng hốt

Ngày 29/8, ông Hứa Văn Cát, Trưởng Công an xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện "hố tử thần" tại một nhà dân.

Trước đó vào sáng 27/8, tại góc sân nhà bà Lưu Thị Xuân bất ngờ xuất hiện một hố sụt, sự việc được báo tới cơ quan chức năng.