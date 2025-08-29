"Hố tử thần' sâu không thấy đáy đột ngột xuất hiện giữa sân, cả nhà hoảng hốt

Phạm Công| 29/08/2025 18:53

"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện sau nhiều ngày mưa đã khiến 1 gia đình tại Lạng Sơn phải di chuyển người và đồ đạc tới nơi an toàn.

Ngày 29/8, ông Hứa Văn Cát, Trưởng Công an xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện "hố tử thần" tại một nhà dân.

Trước đó vào sáng 27/8, tại góc sân nhà bà Lưu Thị Xuân bất ngờ xuất hiện một hố sụt, sự việc được báo tới cơ quan chức năng.

ho 12013440.jpg
"Hố tử thần" xuất hiện nhà bà Xuân. Ảnh: Đ.X

Theo ông Cát, hố có đường kính miệng hơn 1m, độ sâu chưa tính được vì đã đo bằng cây dài hơn 4m nhưng không thấy đáy.

"Trên địa bàn nhiều ngày trước có mưa liên tục, chiếc hố xuất hiện nhà bà Xuân hiện đã được căng dây cảnh báo và che đậy miệng hố", ông Cát cho biết.

1234 12030628.jpg
Lực lượng chức năng di dời nhà bà Xuân tới nơi an toàn. Ảnh: Đ.X

Sau khi tiếp nhận sự việc, chính quyền xã Yên Bình đã cử hơn 50 người hỗ trợ gia đình bà Xuân di chuyển đồ đạc và nhà cửa tới nơi an toàn. Đồng thời, lên phương án xử lý chiếc hố để người dân ổn định cuộc sống.

            "Hố tử thần' sâu không thấy đáy đột ngột xuất hiện giữa sân, cả nhà hoảng hốt
