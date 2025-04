Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải hơn 1,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 21/4 tổ chức lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh tấm gương của liệt sỹ Khải là động lực tinh thần để toàn lực lượng công an nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.